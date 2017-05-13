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基隆新崙里民活動中心動土 林右昌：絕不會是蚊子館

2017-05-13  13:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區新崙里民活動中心今天動土，預計明年5月可完工，市長林右昌說，新崙里人口逾5000人，未來使用率會很高，不會成為蚊子館。

安樂區公所表示，新崙里於73年由外崙里劃分成立以來，人口不斷增加卻無里民活動中心，總工程預算約1300萬，工期10個月，興建2層樓建物，樓地板面積約135坪。

主持動土典禮的林右昌強調，籌建新崙里民活動中心歷經長期討論，新崙里人口達5000人，里民中心位於當地中心地段，相信未來使用率會很高，不會是蚊子館，他要求建築師以嚴格的標準來興建，顧好監造，明年5月如期完工，相信是明年母親節最好的禮物。

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  • 基隆市安樂區新崙里民活動中心今動土，預計明年5月完工。（記者林欣漢攝）

    基隆市安樂區新崙里民活動中心今動土，預計明年5月完工。（記者林欣漢攝）

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