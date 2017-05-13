竹市動物園「新手媽媽」好細心 這張合照萌翻天

2017-05-13 13:47

〔記者王駿杰／新竹報導〕明天是母親節，新竹市立動物園今年多了一位「新手媽媽」，悉心照顧剛出生的小動物，將牠們視為己出，她是獸醫師林怡君，她說，照顧動物的工作雖然繁瑣，但看到動物們水汪汪的大眼，露出可愛神情，就覺得十分值得。

林怡君說，動物園的獸醫師如同動物父母，從早到晚照料起居、飲食及身體狀況，她本來就喜觀小動物，已經養了3隻貓、2隻狗，今年起開始照顧動物園裡300多隻動物，多了不少「動物媽媽經」。

園長楊家民表示，林怡君平常進動物園，要先幫因受傷無法吃東西的貓頭鷹「小鴞」灌食，再去紀錄河馬「樂樂」的進食狀況、食慾如何，順便檢查牧草新鮮度；林怡君和「小鴞」感情最好，兩人合照更是萌翻天。

市長林智堅說，動物園今年邁入81周年，市府更規劃在5月底、動物園「請假」（動物園預計自月底休園進行整建，整建時間約1年，）前舉辦「結業典禮」，包括大型可愛玩偶陪小朋友遊園，還有劇團精彩演出等親子活動，歡迎民眾把握時間，在動物園「請假」前，來動物園同樂，留下精彩回憶。