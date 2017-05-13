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修女照護貧弱 關山人溫情探慰「大愛媽媽」

2017-05-13  13:30

［記者陳賢義／台東報導］台東聖十字架療養院的修女們，照護臥床貧弱不遺餘力，其中多位大半人生歲月都奉獻給台灣，明天就是母親節，關山鎮農會和生活美學協會送上康乃馨，民宿業者弋家蓁也DIY烘烤2籃養生麵包，與這群「大愛媽媽」分享好手藝，也感謝修女們的辛勤付出。

關山聖十字架療養院內有40位長期被照顧的院民，除了有專業看護照顧外，還有慈愛修女會的修女們，其中3位包括82歲的前院長馬惠仁、81歲的饒培德修女和65歲的裴彩雲修女，大愛奉獻給關山均超過30年以上，雖然無婚無子，卻早已把台灣人都視為自己的親人兒女，今在關山鎮生活美學協會的號召下，在地人用實際行動表達感謝。

關山鎮生活美學協會總幹事廖燕玲表示，弋家蓁在小鎮經營民宿，為讓住客吃得健康，今年開始學習做麵包，不只堅持健康概念，連近來最夯的紅藜也成為她的最佳選材。弋家蓁趕在母親節前夕，做了2籃美味可口的各式麵包，療養院長高德蘭歡喜收下這份愛的禮物。

除了弋家蓁烘焙色香味俱全的麵包外，關山鎮農會總幹事邱美玲也送了一箱目前人氣第一的「關山米乖乖」，邱美玲表示，米乖乖推出後受到各界的喜愛，而好的東西當然要與好朋友分享。廖燕玲也代表送上康乃馨，在母親節前夕特別向修女們說聲「天下媽媽都是一樣的，謝謝你們！」

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  • 聖十字架療養的修女們歡喜收下地方人士送上的溫情。（記者陳賢義攝）

    聖十字架療養的修女們歡喜收下地方人士送上的溫情。（記者陳賢義攝）

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