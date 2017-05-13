快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
修女照護貧弱 關山人溫情探慰「大愛媽媽」
2017-05-13 13:30
［記者陳賢義／台東報導］台東聖十字架療養院的修女們，照護臥床貧弱不遺餘力，其中多位大半人生歲月都奉獻給台灣，明天就是母親節，關山鎮農會和生活美學協會送上康乃馨，民宿業者弋家蓁也DIY烘烤2籃養生麵包，與這群「大愛媽媽」分享好手藝，也感謝修女們的辛勤付出。
關山聖十字架療養院內有40位長期被照顧的院民，除了有專業看護照顧外，還有慈愛修女會的修女們，其中3位包括82歲的前院長馬惠仁、81歲的饒培德修女和65歲的裴彩雲修女，大愛奉獻給關山均超過30年以上，雖然無婚無子，卻早已把台灣人都視為自己的親人兒女，今在關山鎮生活美學協會的號召下，在地人用實際行動表達感謝。
關山鎮生活美學協會總幹事廖燕玲表示，弋家蓁在小鎮經營民宿，為讓住客吃得健康，今年開始學習做麵包，不只堅持健康概念，連近來最夯的紅藜也成為她的最佳選材。弋家蓁趕在母親節前夕，做了2籃美味可口的各式麵包，療養院長高德蘭歡喜收下這份愛的禮物。
除了弋家蓁烘焙色香味俱全的麵包外，關山鎮農會總幹事邱美玲也送了一箱目前人氣第一的「關山米乖乖」，邱美玲表示，米乖乖推出後受到各界的喜愛，而好的東西當然要與好朋友分享。廖燕玲也代表送上康乃馨，在母親節前夕特別向修女們說聲「天下媽媽都是一樣的，謝謝你們！」
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 痴情男子漢重返校園 大跳電
- 女遭性侵祼逃呼救 中壢3路人冷漠不理
- 【心靈花草茶】一種平衡的狀態
- 川普近臣當快遞 送解職信給柯米
- 關淑怡遭控恐嚇及襲擊 凌晨發長文：兒子是無辜的
- 高市七賢國中舊校區驚見男屍 疑燒炭自殺留遺書
- MLB》挨轟率過高 釀酒人將拔終結者菲利茲
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 陳建仁:台中市生活機能比台北好很多 除空污這一項
- 113歲曾鐘正 天天吃地瓜葉番薯簽
- 最強E奶女優Kuso《你的名字》 AV新作大玩綑縛
- 今日NBA季後賽戰績
- 時尚盛宴透視漁網裝上身 嫩模自爆「根本無法尿尿」
- 澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告
- 2艘派里軍艦返台 官兵眷屬熱淚迎接
- 《中英對照讀新聞》South African police minister scolds driver online 南非警政部長上網罵駕駛人
- 自由廣場》維持不了現狀
- 港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲
- 喝醉酒有點想吐.....然後他就掉下去了
- 女星下海被鯊魚狠咬影片 真相竟是...！
- 提勒森︰談氣候變遷 仍是美國優先
- 50歲關淑怡再進警局 正式被控恐嚇及襲擊
- WHA台灣未獲邀 連採訪都吃閉門羹
- 東石漁人碼頭ROT 文觀局：入園、停車免費
- 台中》農業區違章工廠 涉工安、環安才排拆
- 陪審、參審制 司改分組會議無結論
- 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
- 北市消辦防災宣導，呼籲歡慶母親節也需注重家中消防安全
- 家中遙控器消失5天讓隋棠超崩潰 鎖定頭號嫌犯就是Max！
- 溫潤珍珠 烘托母愛溫度
- 盜壘不居功 彭政閔：年輕人把握機會
- 《馬德里網賽》辛然配預約后冠 當母親節禮物
- 終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服
- 自由廣場》麵粉傷人
- 嬌喊一聲哥哥求援交 男子被詐15萬
- NBA》一眨眼就得分了！ 沃爾快攻僅花4秒過全場
- 女星自嘲有張賤臉 想當壞女人專業戶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：修女照護貧弱 關山人溫情探慰「大愛媽媽」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分