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喜上加喜！母女檔上台 才知同獲模範母親

2017-05-13  13:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南新營區公所上午表揚30位模範母親，其中嘉芳里王吳亂、新南里吳王淑惠是母女檔，抵達會場才發現母女檔同獲選為新營區模範母親，格外驚喜，喜上加喜。

嘉芳里長陳慶章、新南里長沈崑寶說，沒事先套招，各自推薦里模範母親人選給公所時，根本不知道王吳亂和吳王淑惠是母女檔，真是喜上加喜。

87歲的王吳亂，是著名電台主持人、講古大師吳樂天的大姊，王吳亂育有1子3女，她已當上曾祖母，全家37人，其中女兒、女婿、孫女、孫婿有4對都當老師，她說，子女、孫子等都很孝順，小時候她和弟妹共有9人，父母養家不容易，她是大姊，也要幫忙照顧弟妹，現在總算苦盡甘來，很欣慰。

58歲吳王淑惠是王吳亂的次女，在會場抱著媽媽高興地說：「恭喜媽媽得獎，祝福母親節快樂」，母女倆一起上台由新營區長張睿民頒獎表揚。

接受表揚的有新營區自強媽媽蔡林美蕙、模範母親太南里蔡來、興業里李緒英等30位。

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  • 王吳亂（右二）、吳王淑惠（右三）母女檔同獲選為新營區模範母親，嘉芳里長陳慶章（右一）、新南里長沈崑寶（右四）說喜上加喜。（記者楊金城攝）

    王吳亂（右二）、吳王淑惠（右三）母女檔同獲選為新營區模範母親，嘉芳里長陳慶章（右一）、新南里長沈崑寶（右四）說喜上加喜。（記者楊金城攝）

  • 王吳亂、吳王淑惠母女倆一起上台由新營區長張睿民（左四）頒獎表揚模範母親。（記者楊金城攝）

    王吳亂、吳王淑惠母女倆一起上台由新營區長張睿民（左四）頒獎表揚模範母親。（記者楊金城攝）

  • 蔡來（右四）獲選新營區模範母親，兒子岩東華（右三）一家人陪媽媽領獎。（記者楊金城攝）

    蔡來（右四）獲選新營區模範母親，兒子岩東華（右三）一家人陪媽媽領獎。（記者楊金城攝）

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