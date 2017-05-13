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台鐵e訂通App進行升級 下週一暫停刷卡功能

2017-05-13  13:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵今天表示，為了保障旅客權益，提供更安全的服務，讓台鐵e訂通App進行付款元件升級，程式更新，即日起將暫停於Google play及App store下載。

台鐵表示，已下載App的民眾自5月15日下週一上午8點開始，暫停刷卡功能；其餘功能可繼續使用。如有付款需求者，請至網站付款網頁或車站售票窗口辦理付款。付款元件程式升級更新後，將儘速重新上架，供民眾下載使用。

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