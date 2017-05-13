鐵道迷版前瞻計畫 報廢「大人車」復駛30萬搞定
〔記者顏宏駿／彰化報導〕住在彰化縣的鐵道迷陳朝強，2年前以4萬元，從資源回收場買回一部車齡50年、已經報廢的「台糖巡道車」，再花30多萬元「拜託」遊覽車體廠將車體復原翻修，經過近700天的努力，巡道車恢復往日的風貌，最神的是修車師傅讓老引擎「復活」，今天從修車廠運回陳朝強經營的餐廳陳列，途中經過台糖廢棄鐵道更「小試身手」，引起民眾圍觀，超卡哇伊的外型，有民眾誤以為「台糖的前瞻計畫已經試營運」。
「巡道車復活」被視為「不可能的仼務」，也被鐵道迷稱為「民間版鐵道前瞻計畫」。這部巡道車原屬於「溪湖糖廠」所有，民國58年6月出廠，用於載運巡視糖廠和甘蔗產區的官員，因此民間又有「大人車」之稱。
20多年前因中部不再產蔗糖，這部行駛於彰化平原30多年的「大人車」功成身退，廠方列為報廢品，並將其轉贈給「埤頭鄉公所」作公共陳列，104年4月因多年風吹日曬2度報廢，被送到資源回收場「秤斤論兩」賣掉，陳朝強獲知後，以4萬將整車買下。
陳朝強找來達德商工汽修科老師邱宜慶、車體修護師詹永富，以「文物」等級修復，堪用料件儘量保留，特別是車內這顆柴油引擎，經拆開檢修，竟已完全恢復原本的動力。
今天清晨趁人車稀少作試車，受限於軌道太短，以時速30公里行駛，許多路人見到如此「卡哇伊」的巡道道，以為台糖因「前瞻計畫」做試營運，一問之下才知是民間的「試車首航」。
陳朝強說，這部巡道車能復駛，是集結很多人的力量，花多少錢事小，最重要是讓民眾知道，台灣曾經有過「糖鐵火車」風光的年代。
他說，目前政府的「前瞻計畫」都是「交通版的鐵道輸運」，如果政府能善用舊台糖留下來的鐵道，發展鐵路觀光，相信可以為彰化縣的觀光業加分，例如從明道大學就有現成的鐵道直通溪州花博公園，只要有台糖小火車馬上就可行駛。
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