當男生比較輕鬆？女生們體驗掛假蛋蛋過一天

2017-05-13 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕當男生比較輕鬆嗎？或許是許多女性在生理痛時常常出現的想法，而最近網路上出現一段影片表示，由於許多人不懂當男生的辛苦，因此一群女生自告奮勇在胯下掛上了「假蛋蛋」度過一整天，期間照常工作、運動來體驗當男生的感覺，結束後女生們表示，當男生真的不輕鬆啊。

影片中做了三個實驗，分別是在辦公室工作、騎腳踏車以及在健身房運動，藉此體驗男生在日常生活中究竟會遇到什麼困擾。有人工作時表示：「我的工作效率絕對有變差，坐下來時很擔心會壓到很不舒服，不論我如何改變姿勢就是覺得怪怪的」，另一位女生嘗試騎腳踏車時表示：「真的很不容易，我根本不知道要怎麼放，我開始對當男生這件事有不同看法了」

而另一組女生試著在健身房運動後提出她們的想法，「這真的是太難了」、「我一直覺得男生跳舞沒有女生厲害，現在我終於懂了，有這麼多事情讓你分心當然會影響身體協調啊」、「原來三角褲是這麼偉大的發明」。影片中有女生表示，「女生常常覺得當男生很輕鬆，但我發現男生很容易被這些事弄到心神不寧。」