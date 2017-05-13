打造休閒共讀好去處 竹縣新瓦屋「或者」書店開幕

2017-05-13 12:52

［記者黃美珠／竹北報導］一間企圖展現兼具友善共讀、文化創造和保存等功能和風情的「或者」書店，今天早上在新瓦屋客家文化保存區開幕了！

這個由鴻梅文創志業（股）公司董事長陳添順所成立的「或者」書店，取名意寓：「或」之隨意，「者」之薈萃。以書店空間作為經營的起點，店內藏書7000本，2樓結合新瓦屋原就經營得火熱的13好市集等在地小農，提供輕食餐飲。

另外未來也將不定期舉辦藝文展演、各式課程跟同好互動。期盼結合視覺、美學、以及實際應用上的優勢，打造親子樂於共讀的環境，讓書店成為新瓦屋另外一個亮點，進而提供新竹縣鄉親更多元的文化空間。

「或者書店」今天早上在縣長邱鏡淳、立委林為洲、以及鴻梅文創董事長陳添順等揭幕後，正式宣告進駐新瓦屋。

邱鏡淳說，獨立書店蔚為風潮，他期待這個書店的出現，搭配多元活動，吸引年輕人更踴躍踏入新瓦屋客家文化保存區，認識、活絡、進而深根在地客家文化。

配合開幕，現場也放映「或者書店籌備紀錄片」跟在場者分享一間書店的誕生過程，及其背後故事。客家音樂創作人謝宇威也到場高歌，用歌聲給予祝福。

而為呼應「或者書店」的空間設計，陳添順也分贈內含文具選品與特選陶杯的限量木製「遇字櫃」給在場者留念。