大雨石門水庫沒進帳，民嘆雨又下錯地方

2017-05-13 12:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地區12日晚間降下大雨，但石門水庫集水區的山區降雨卻不多，累計12日晚間到13日清晨，只有0.2毫米降雨，讓民眾感嘆：「大雨又下錯地方了！」

今天中午左右，石門水庫水位約236.6公尺，有效蓄水量1億3600餘萬立方公尺，約為蓄水容量的68%，北區水資源局副局長邱忠川說，水庫水位已回升到上限水位左右，原來吃緊的水情已稍稍緩解，但民眾仍須節約用水。