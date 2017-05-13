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今開幕就跳電 桃園ATT筷食尚停電1小時

2017-05-13  12:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 桃園車站商圈「ATT筷食尚」今天正式開幕，但開幕首日就發生跳電，早上10點40分左右因供電異常，整棟大樓黑漆漆一片，裡頭超過50間店無法營業，門口也聚集民眾等待入場，經工程人員緊急搶修，已於11時50分左右恢復供電，停電時間約1小時。

開幕原訂舉辦的封館大請客活動，也因跳電被迫延後，據店家表示，這已不是第一次跳電，昨天也曾發生跳電問題。

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  • ATT筷時尚開幕首日發生跳電。（記者鄭淑婷翻攝）

    ATT筷時尚開幕首日發生跳電。（記者鄭淑婷翻攝）

  • ATT筷時尚開幕首日發生跳電。（記者鄭淑婷翻攝）

    ATT筷時尚開幕首日發生跳電。（記者鄭淑婷翻攝）

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