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雲嘉南就業博覽會釋3500職缺 最高薪上看90K

2017-05-13  12:25

〔記者林國賢／雲林報導〕畢業季將屆，勞動部今於雲林科技大學舉辦「雲嘉南區就業博覽會」，65家廠商提供逾3500個職缺，最高薪上看90K，不少應屆畢業生提前面試，盼不陷入畢業即失業困境。

今天雖面試者不少，但有廠商指出，多數社會新鮮人都只關注就業起薪、休假、工作時間與福利等，至於在職教育訓練、升遷制度等反而不會關注，不利未來職場競爭。

雲嘉南分署長柯呈枋說，這次就業博覽會特別開發雲林等地在地工作機會，希望能讓優秀人才留在故鄉工作，其中雲林三好國際酒店開出營運副總經理月薪65K至90K，大學以上有餐旅經驗可應徵。

今年六月畢業的陳姓學生表示，他讀的是機械相關科系，今天來找機械類職缺，希望能學以致用，盼起薪能夠25K以上。

雲林縣長李進勇表示，這次徵才在地廠商38家，提供職缺2170個，讓畢業青年學子及縣民更多就業機會，也希望吸引旅外子弟能回雲林就業。

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  • 三好飯店提供最高薪90K工作機會，吸引求職者詢問。（記者林國賢攝）

    三好飯店提供最高薪90K工作機會，吸引求職者詢問。（記者林國賢攝）

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