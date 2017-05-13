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阿里山森鐵郵輪列車 帶你賞最美吊橋「太平雲梯」
2017-05-13 12:14
全台最長的「太平雲梯」預計9月份正式營運。（台鐵提供）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅山鄉太平村內的「太平雲梯」將於近期完工，預計9月份正式營運後將可成為台灣最長、最美的吊橋。台鐵今天表示，6月份的阿里山森林鐵路郵輪式列車未來可帶旅客至氣候宜人的太平村，近距離欣賞全台最長的「太平雲梯」，及享受在綠林幽竹、景色清新的孝子步道、仙人堀漫遊的樂趣。
台鐵表示，梅山鄉太平村村內人文觀光景點豐富，162甲縣道的36彎蜿蜒的山路，讓太平村成為全國知名的觀光景點之一；而近期即將完工的「太平雲梯」全長281公尺，長長的吊橋連接兩頭山頂，幾乎看不到盡頭，因位於海拔1000公尺以上，除可將梅山美景儘收眼底外，不時還有雲霧壟罩，9月份正式營運後將可成為台灣最長、最美的吊橋。
台鐵表示，森鐵『幸福•太平』郵輪式列車套裝行程每套售價700元，內含森鐵去程嘉義至梨園寮及回程獨立山至嘉義車資、愛玉DIY及導覽解說費用，但不包含接駁遊覽車費用及旅行平安保險，旅客抵達梨園寮車站後，搭乘接駁遊覽車費用為每人250元；台鐵也提醒民眾，此行程部份路段濕滑請儘量穿著防滑鞋。
森鐵『幸福•太平』郵輪式列車行駛日期為：6月7、14、28日，預計開行3梯次；行程採預約購票方式，各車站窗口不發售該套裝行程。相關訂票規則及注意事項可上台鐵局阿里山森林鐵路《森鐵郵輪行程》查詢。
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