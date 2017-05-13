模範母親四代同堂好溫馨 特製T恤曬幸福

2017-05-13 12:05

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉今天表揚模範母親，重興村張陳草雲、張有謀牽手逾一甲子，20多名兒孫穿著特別設計的T恤出席領獎，四代同堂曬幸福。

設計上衣的張有謀孫女表示，祖父母結婚63年非常恩愛，四代同堂都居住在「芎蕉腳」，所以設計香蕉圖形與Banana，感謝這塊土地扶育全家，也象徵全家生活和樂。

林內鄉長張維崢表示，今年模範母親表揚以「果中有花、花中有愛」為主題，邀請新住民武芳草傳授各村模範母親家庭代表製作3D果凍花，再致贈給媽媽們，傳達對母親無私照顧的感謝，也希望民眾能多陪伴父母親。

林內鄉今年模範母親有陳秀珠、黃彩鳯、林謝來春、陳葉切、張陳素珠、鍾張招治、蔡張素霞、劉陳淑華、張陳草雲、張黃秋菊。