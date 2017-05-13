曾切半年紅蘿蔔... 台生擊敗千人奪廚藝賽金牌

「2017香港國際美食大獎（HKICC）」比賽揭曉，城市科大餐飲系大四學生孫裕軒以「魚彩奔騰」作品拿到「西式烹調-現場熱盤烹調」龍膽石斑組金牌。（城市科大提供）

2017-05-13 11:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大中華區最高的專業廚藝比賽「2017香港國際美食大獎（HKICC）」成績揭曉，吸引中、韓、澳、泰、瑞士等近千名菁英廚師競爭亞洲廚王寶座，城市科大餐飲系大四學生孫裕軒賽前曾切半年的紅蘿蔔，學習握刀與切工技巧，最後以「魚彩奔騰」作品問鼎「西式烹調-現場熱盤烹調」龍膽石斑組金牌，以台灣一魚多吃的概念為基底，佐檸檬奶油醬、莎莎醬與蝦醬三種風味，視覺多彩繽紛、味覺像萬魚奔騰跳躍，成功擄獲國際評審的味蕾。

城市科大校方表示，除孫裕軒拿下現場龍膽石斑魚烹調組（25歲以下）金牌，烘焙學程大二生吳志忠也以「咖啡榛果慕斯」拿下現場朱古力果仁蛋糕（青年餅師組）銅牌，讓台灣青年廚師的廚藝實力被國際舞台看見。

孫裕軒受到工程師父親的影響，原就讀普通大學的化工系，後因為興趣是西餐而轉學，由於轉學生的關係，一開始連拿刀都不會，他說，看著同學有著高職穩固的基礎，心裡很焦慮，於是他每天練切紅蘿蔔，先學握刀技巧，把手的握力練到平穩，再練切工，把每一塊紅蘿蔔的各種切法都學會，切絲、切塊、切片等，苦練半年後才有信心。

孫裕軒說，第一天有比賽卻因不熟習電磁爐設備，而導致狀況不佳，不氣餒地繼續專注於如何調整出好吃的菜色，思考出對策，最終讓「魚彩奔騰」發揮平時練習的水準，以低溫烹調石斑配焗烤起司、煎石斑配莎莎醬與炸特製石斑慕斯，並分別佐以檸檬奶油醬、莎莎醬與蝦醬，成功地在1小時內做出3盤菜。

孫裕軒說，感謝學校提供良好的練習場地與資源，更感激餐飲系助理教授吳東寶教導。從這次比賽，他發現廚藝界浩瀚無垠，將會持續努力提升自我，讓吃到自己料理的人都能夠歡喜與驚喜。

此次帶隊的城市科大烘焙學程助理教授李國溢表示，香港廚藝大賽的審查相當嚴格及謹慎，為了挑戰比賽，學生準備的週期相當冗長，就是想要證明自己的實力。

兩年舉辦一次的香港國際美食大獎（HKICC）國際級比賽，榮獲世界廚師協會（WACS ）認可，是大中華地區最高的一個專業廚藝比賽，旨在推動廚師和學徒們的烹飪技巧和能力，每屆都有超過百名廚師、糕點師傅和學徒參加，希望能在眾多廚師中嶄露鋒芒。