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竹市抽驗端午食品及校園午餐 80件全數合格

2017-05-13  11:41

〔記者王駿杰／新竹報導〕為維護端午節食品衛生安全，新竹市衛生局4月起，在轄內傳統市場、食品製售場所及南北貨商行，抽驗粽子、蝦米、菜脯、粽葉、金針、香菇等35件，另抽驗校園午餐45件，結果全數合格。

衛生局指出，抽驗粽子、蝦米、菜脯、粽葉、金針、香菇等35件，檢驗項目為防腐劑（已二烯酸、苯甲酸、去水醋酸、水楊酸、對羥苯甲酸）、漂白劑（二氧化硫）、甲醛；校園午餐部分，檢驗項目為衛生標準（大腸桿菌、大腸桿菌群）、漂白劑（過氧化氫），檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，粽子主要食材為糯米，常搭配五花肉、蛋黃，由於熱量、脂肪量高，提醒民眾食用時記得細嚼慢嚥、淺嘗即可，並慎選端午所需食材蝦米、菜脯、金針等，不要選擇外觀過白或過於鮮艷顏色的產品。

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  • 新竹市衛生局上月起在轄內傳統市場、食品製售場所及南北貨商行，抽驗粽子、蝦米、菜脯、粽葉、金針、香菇等35件。（市府提供）

    新竹市衛生局上月起在轄內傳統市場、食品製售場所及南北貨商行，抽驗粽子、蝦米、菜脯、粽葉、金針、香菇等35件。（市府提供）

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