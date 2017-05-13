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大台南公車輕旅行 走進他的武俠世界…

老塘湖藝術村讓人彷彿置身武俠世界場景。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-13  11:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕5月母親節及端午連假哪裡「趣 」？南市學甲區有國家古蹟慈濟宮、頑皮世界野生動物園、民俗活動，還有1處由台灣瘋癲畫家「匡ㄟ」將廢棄魚塭以廢棄老磚頭建材，打造宛如武俠世界情境的老塘湖藝術村，大台南公車棕10支線已增設停靠站，交通局推薦利用大台南公車棕幹線系統悠遊學，來趟悠閒的公車輕旅行。

學甲老塘湖原先是一處荒廢的魚塭，10餘年前有台灣瘋癲畫家之稱的匡ㄟ的匡進福買下後，四處收集別人重建新屋所打掉的老磚頭、木頭、傢俱等老舊建材、生活用品，一磚一瓦的搭建，逐漸形成老塘湖藝術村，連電視劇春梅亦曾來此拍攝取景，大台南公車棕10支線最近也在老塘湖附近增設「豐和里」站位停靠，方便遊客利用棕幹線、及棕、藍支線等大台南公車路網串聯悠遊學甲地區。

遊客走進老塘湖彷彿置身在電視劇中才會出現的武俠客棧場景，還有如大俠從客棧飛躍而出縱橫林間的畫面，匡進福仍持續用收集的老磚頭搭建一座座不同的屋舍，和他聊天也能感受他對打造獨特藝術村的熱情。

交通局局長林炎成指出，學甲區是大台南公車棕幹線沿線重鎮，區內有棕幹線、棕10、棕11、藍1、藍2、藍3支線等共6條公車路線網串聯，往北可到北門、鹽水、新營、往南可達佳里、東聯麻豆，極適合民眾規劃悠閒的公車輕旅行區域。

林炎成表示，學甲慈濟宮是國家級古蹟，供奉的開基二大帝的保生大帝神像已有800餘年歷史，廟殿雕樑畫棟、蟠龍石柱，深具古色古香歷史化藝術，並有一代名陶葉王交趾燒及何金龍剪粘等精巧別緻，是學甲旅遊必遊之處，另外還有季節性的黃金麥田、蜀葵花季、鴿苓競技等均吸引許多遊客前來賞花、參與民俗活動。

民眾在台南火車站前站大台南公車北站搭乘藍幹線，在佳里轉運站下車，轉搭棕幹線在學甲站下車，改搭棕10支線在「豐和里」站下車，步行約500公尺即可到達老塘湖藝術村。

或是在新營火車站前新營客運總站搭乘棕幹線在學甲站下車，轉搭棕10支線在「豐和里」站下車；或在麻豆公所前搭乘棕10支線公車在「豐和里」站下車。

學甲老塘湖回收舊磚仿造古早時代。（記者洪瑞琴攝）

學甲老塘湖回收舊磚仿造古早時代。（記者洪瑞琴攝）

匡進福仍持續收集老磚頭搭建老塘湖的屋舍。（記者洪瑞琴攝）

老塘湖藝術村讓人彷彿置身武俠世界場景。（記者洪瑞琴攝）

老塘湖樹屋。（記者洪瑞琴攝）

大台南公車棕10支線增設「豐和里」站位，提升學甲地區公車輕旅行的便利性。（記者洪瑞琴攝）

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