再發大雨特報！ 中部以北留意雷擊、強陣風

2017-05-13 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今上午10時15分，二度發布大雨特報，全台9縣市，包括基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市與南投縣，須留意局部大雨、雷擊、強陣風發生。

氣象局表示，今因鋒面影響，易有短時強陣雨，大台北、宜蘭地區以及南投以北山區，恐有局部大雨發生的機率，提醒民眾須注意雷擊及強陣風。

氣象局今清晨3時30分，首度對基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市發布大雨特報。