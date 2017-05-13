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再發大雨特報！ 中部以北留意雷擊、強陣風

2017-05-13  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今上午10時15分，二度發布大雨特報，全台9縣市，包括基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市與南投縣，須留意局部大雨、雷擊、強陣風發生。

氣象局表示，今因鋒面影響，易有短時強陣雨，大台北、宜蘭地區以及南投以北山區，恐有局部大雨發生的機率，提醒民眾須注意雷擊及強陣風。

氣象局今清晨3時30分，首度對基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市發布大雨特報。

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  • 氣象局今二度發布大雨特報，提醒北台灣9縣市縣，須留意局部大雨、雷擊、強陣風發生。（圖擷取自中央氣象局）

    氣象局今二度發布大雨特報，提醒北台灣9縣市縣，須留意局部大雨、雷擊、強陣風發生。（圖擷取自中央氣象局）

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相關關鍵字： 大雨特報 強陣風 鋒面 雷擊
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