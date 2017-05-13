虎航招考60名空服員 來了5000人

2017-05-13 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣虎航今日招募空服員，預計錄取60人左右，結果卻來了將近5000人報名，現場人潮擠破頭。

據《三立新聞》報導，現場不乏有明星臉的考生，例如小桂綸鎂、小柯佳嬿等等，還有女大生也來報考，想趁著年輕時去體驗世界。

虎航這次招考因應航線需求，若有韓語、日語專精的考生將能大大加分。