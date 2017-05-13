| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高大林段南下連環撞 僅剩外車道行駛 花蓮亞泥工安意外 2工人遭原料掩埋搶救中 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

虎航招考60名空服員 來了5000人

2017-05-13  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣虎航今日招募空服員，預計錄取60人左右，結果卻來了將近5000人報名，現場人潮擠破頭。

據《三立新聞》報導，現場不乏有明星臉的考生，例如小桂綸鎂、小柯佳嬿等等，還有女大生也來報考，想趁著年輕時去體驗世界。

虎航這次招考因應航線需求，若有韓語、日語專精的考生將能大大加分。

廣告
  • 台灣虎航今日招募空服員，預計錄取60人左右，結果卻來了將近5000人報名。圖為過去虎航召募空服員的狀況。（資料照，台灣虎航提供）

    台灣虎航今日招募空服員，預計錄取60人左右，結果卻來了將近5000人報名。圖為過去虎航召募空服員的狀況。（資料照，台灣虎航提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣虎航 空姐 空服員 虎航
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：虎航招考60名空服員 來了5000人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.