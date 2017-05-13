抗議年改 現職教師批政府對年輕人騙很大

2017-05-13 11:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕20多名國中小在職教師今天在立法院外抗議年金改革不公，控訴蔡政府打著「為下一代」的名號推動年改，結果卻是年輕新制教師受害最重。新制教師聯盟發起人李曼麗表示，年改教師方案出爐了，結果年輕新制老師被砍的最重，未來繳多、領少，退撫基金也只是延後19年破產，「政府對年輕人騙很大！」

李曼麗表示，教師在民國85年就已經進行過一次年改，適用新制教師已經沒有優惠存款利率18％，但是政府卻不斷向外放話軍公教領太多，事實上大部分的老師只能月領3萬8845元，且新制公教人員所得替代率將由原本的50％～70％降為45％～60％，退撫基金提撥率從現行12％調高到18％，公保提撥率從8.83％調高到16％，也就是說，法案一通過，現職教師將從每月繳5000多元的退撫提撥和公保金，改為每月最高要繳8500元。

李曼麗說，不只如此，教師退撫制度每隔5～10年都還要被砍，還要延後退休、延後領取，採計基礎又是最後15年的平均薪俸，新制教師基數原本就低，採計15年均俸當然所得更低。

李曼麗強調，新制教師支持年改，但是這次的改革方案對新制教師有許多不公平也不友善的地方，像是退休教師的所得替代率有15年緩衝期逐漸降到45％，但新制教師卻是瞬間就降到45％，且當初說要將18％挹注到年輕軍公教的退撫基金，現在也被推翻，到頭來全是一場騙局。

新制教師聯盟今天向新政府提出5點訴求：

1.退休金計算之基準及基數，在職者和已退者標準應該一致，均採「本俸*2*2%」計算，不應採計15年均俸。

2.拒絕不合理的所得替代率，要求至少不得低於考試院年改版。

3.呼籲政府正視教育現實，中小學教育人員月退起支年齡不應高於55歲，以避免校園陷於「老老師退不了，新老師進不來」的惡性循環。

4. 公保並無財務問題，公保金的請領應與月退年齡一致，計算基準則維持本俸計算，且不得併入所得替代率。

5.基於基金的永續發展，要求以前所提撥的基金，政府須按照原有的給付方式「本俸*2*2%*年資」歸還，不得賴帳；改革後要求擁有財團法人經營的個人退休帳戶，強烈反對政府黑手伸入退撫基金。現職公教人員亦可自行決定是否加入財團法人經營的個人退休帳戶制的選擇，保障基金永續不破產。