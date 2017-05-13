台版我的冠軍女兒 前金牌國手劉昭晴返鄉育苗

前跆拳金牌國手劉昭晴回到瑞芳家鄉，訓練未來的跆拳潛力股。（記者林欣漢攝）

2017-05-13 11:34

〔記者林欣漢／新北報導〕前跆拳道金牌國手劉昭晴去年回家鄉瑞芳開班授課，訓練台灣未來的「冠軍女兒」，每週跆拳班上課時間，「喝！喝！」聲不時從瑞芳後火車站的三里聯合活動中心傳出，為純樸的老街增添不少生氣。

電影《我和我的冠軍女兒》改編自印度傳奇摔角金牌瑪哈維亞與兩個女兒的真人真事，瑪哈維亞忍受外界異樣眼光與批評，成功將女兒磨練成摔角冠軍，同時鼓勵村落內的小女孩勇敢逐夢，熱血感人的劇情，打破紀錄成為全台最賣座的印度電影。

曾在世界跆拳道錦標賽獲得2金1銀的劉昭晴，也將15歲的女兒林唯均訓練成「狠角色」，拿下去年全中運青少年跆拳道錦標賽女子組亞軍、2016國際少年運動會女子跆拳44公斤級銀牌，人生有如台版「冠軍女兒」。

為了傳承跆拳道運動，劉昭晴與林唯均去年回到瑞芳開設跆拳道訓練班，吸引瑞芳國小20多名夢想成為跆拳國手的學童參加，每週跆拳班上課時間，小朋友練起拳腳的吆喝聲，為沈寂多年的後站老街注入新活力。

跆拳育成基地 1年訓練有成

劉昭晴說，科技發達後學童課餘時間逐漸被3C產品占據，長久下來體態、視力都受到影響，因此想運用從小陪伴自己成長的跆拳道，讓小朋友能在課後有正當的休閒活動，強身健體，訓練1年下來，已經有不少國手潛力股出現。

學員中年紀最小的瑞芳國小1年級葉羽慈，下盤肌力、肺活量在班上名列前茅，她說，看到林唯均踢跆拳很帥，也想踢跆拳，期盼未來也能在體壇闖出一片天。

瑞芳區長陳奇正說，位處瑞芳老街上的龍潭、龍安、龍鎮3里聯合市民活動中心交通便利，鄰近火車站後站與瑞芳國小，開辦後吸引不少周邊學校學童報名，也讓活動中心成為瑞芳的跆拳育成基地。

民政局地方自治科長陳耀川說，民政局不斷推動地方活動中心的多元利用，並鼓勵公所將活動中心結合地方特色，瑞芳除了3里聯合市民活動中心邀請知名金牌教練開設跆拳班，吉安市民活動中心也透過綠屋頂讓學童體驗農趣，這些都是活動中心多元利用的成功案例。

前跆拳金牌國手劉昭晴（右）一一用心指導小朋友的動作。（記者林欣漢攝）

每週跆拳班上課時間，小朋友努力練習。（記者林欣漢攝）

在劉昭晴與女兒林唯均精心調教下，孩子們年紀雖小，但個個架式十足。（記者林欣漢攝）