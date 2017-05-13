今受鋒面影響有雨 明日降雨趨緩

氣象專家吳德榮表示，今受鋒面影響有雨，但明日降雨趨緩。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-13 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮表示，今至明晨，中部以北有較為明顯的降雨，明日白天起至下週一（15日）上午鋒面減弱，天氣明顯緩和，雖仍有局部短暫陣雨，但很多地區都有空檔出現。

吳德榮今於洩天機教室提到，今晨5時為止的降雨，主要分布於台灣北端，最新（12日20時）洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，隨著鋒面逐漸南下，降雨範圍將逐步往南擴展，並出現陣雨或雷雨，天氣也會因為雲多降雨，稍微轉涼。

吳德榮提醒，今至明晨，中部以北有較為明顯的降雨，明日白天起至下週一（15日）上午鋒面減弱，天氣明顯緩和，雖可能仍有局部短暫陣雨，但很多地區都有空檔出現。

吳德榮指出，下週一下午鋒面結構又會逐漸增強，下週二（16日）鋒面增強後，將往南緩慢移動，這期間模式也模擬出相當大的降水，應持續注意新的資料。

吳德榮說，最新模擬顯示，下週三（17日）鋒面南移至巴士海峽，各地降雨緩和，天氣也會逐漸好轉。

吳德榮表示，下週四、五（18、19日）鋒面仍滯留在巴士海峽，各地天氣較為穩定，因濕度高、感覺特別悶熱，直至下週六（20日）鋒面又北返，降雨範圍將向北擴展。