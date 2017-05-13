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南市稽查大型補習班 3家不合格遭罰

2017-05-13  10:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市工務局、消防局組成聯合稽查小組，加強大型補習班公共安全管理，針對面積達200平方公尺以上且設於大樓內的大型補習班，展開公共安全總體檢，全市約200多家，目前累計檢查12家次，其中3家不合格，罰款6至12萬元。

工務局表示，近來坊間升學補習班因明星級師資出現，動輒2、300人的教室已是常態，因上課時聚集大量人潮且出入時間集中，大樓內防火避難設施維護妥善與否，是影響逃生的關鍵。

工務局會同消防局首波針對民族路大型補習班進行稽查，檢查重點為安全梯是否堆積雜物、防火門是否擅自拆除、封閉或改造，外牆緊急進口是否遭封閉或改造。

工務局表示，遭罰的3家補習班，一家是未完成105年度安檢申報，走廊設置自動販賣機以致寬度不符，2項不合格，合處12萬元罰鍰；一家是簽證內容與現場不符，部分防火門遭拆除、改造，罰6萬元；另一家也是簽證內容與現場不符，緊急進口改造，罰6萬元。

工務局並表示，建立「高風險場所之主動預警機制」，杜絕少數專業檢查人未依規定執行檢查，稽查行動亦隨機由建築師公會派員協助查核「檢查簽證結果」的正確性，若查有簽證內容不實，影響公共安全，亦將追究專業檢查人責任。

工務局強調，進行公共安全總體檢，若現場查有缺失而未能立即改善，將依建築法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，補教業應自我強化安全管理機制，以維護學習環境安全，切勿抱持僥倖心態，民眾若發現違規使用情況，可向市民服務專線1999檢舉，共同為優質學習環境來把關。

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  • 工務局與消防局聯合稽查大型補習班，發現違規改造安全門開罰。（工務局提供）

    工務局與消防局聯合稽查大型補習班，發現違規改造安全門開罰。（工務局提供）

  • 補習班違規改造出入口，堆置雜物遭罰。（工務局提供）

    補習班違規改造出入口，堆置雜物遭罰。（工務局提供）

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