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台東劇團新人招訓 今晚成果發表

2017-05-13  10:01

［記者黃明堂／台東報導］台東劇團將於今天晚間8點，在台東表演藝術館「黑盒子劇場」舉辦新人招訓成果，發表「在劇場，我與台東相遇」。免費入場，劇場歡迎大家踴躍前來欣賞。

劇團表示，這次新人招訓4週8次課程，從基礎的劇場肢體開發到角色模擬，從舞台空間延伸到故事空間，從即興演出到引導共同創作文本，每週課程皆循序漸進的，帶領學員感受從無到有的舞台排練及創作過程。

在成果發表中，學員們試圖用戲劇的語彙，從自然生態到城市街景，從過去記憶到現代生活，成果發表將從每一位學員的視角延伸，編織出台東城市各種樣貌，進而交會出多樣的青春生命與台東相遇的故事。

台東劇團表示，在地耕耘30餘年，新人招訓一直是台東劇團延續戲劇活水非常重要的培育工程之一。透過一連串的訓練課程，希望能持續耕耘東邊戲劇種子。

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  • 台東劇團新人招訓，今晚將成果發表。（記者黃明堂攝）

    台東劇團新人招訓，今晚將成果發表。（記者黃明堂攝）

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