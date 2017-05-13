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2700名選手競技 宜縣運動會開幕

2017-05-13  09:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］「宜蘭縣運動會暨身心障礙國民體能競賽」今日開幕，全縣12鄉鎮共約2700名選手同場競技，角逐33個項目的錦標，宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，宜蘭縣運動會是縣內規模最大、參賽層面最廣的年度運動盛會，今年的開幕式與身心障礙國民體能競賽整合，希望能增添運動會熱鬧的氣氛。

宜蘭縣運動會每年都會舉辦，會外賽自4月1日就已展開，球類、技擊類及水上運動類等項目，均已陸續進行完畢，開幕典禮後，即進行壓軸的田徑項目，現階段12鄉鎮由羅東鎮公所獲得47面金牌領先，宜蘭市及冬山鄉則分別以45面及17面金牌緊追在後。

今年的開幕式也與每2年舉辦一次的身心障礙國民體能競賽結合，典禮結束後，由縣內約2100名身障選手，在家長與志工的陪同下，進行體能競賽、趣味競賽、桌球、羽球及保齡球等項目的競技，吳澤成指出，身心障礙體能競賽不只提供身心障礙朋友大展身手的舞台，對於身心的健康，也有極大的幫助。

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  • 宜蘭縣政府辦理「宜蘭縣運動會暨身心障礙國民體能競賽」於今日開幕式中，國小學童表演扯鈴。（記者林敬倫攝）。

    宜蘭縣政府辦理「宜蘭縣運動會暨身心障礙國民體能競賽」於今日開幕式中，國小學童表演扯鈴。（記者林敬倫攝）。

  • 宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，今年宜蘭縣運動會開幕式與身心障礙國民體能競賽整合，希望能增添運動會熱鬧的氣氛。 （記者林敬倫攝）

    宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，今年宜蘭縣運動會開幕式與身心障礙國民體能競賽整合，希望能增添運動會熱鬧的氣氛。 （記者林敬倫攝）

  • 「宜蘭縣運動會暨身心障礙國民體能競賽」今日開幕，全縣12鄉鎮共約2700名選手同場競技。（記者林敬倫攝）

    「宜蘭縣運動會暨身心障礙國民體能競賽」今日開幕，全縣12鄉鎮共約2700名選手同場競技。（記者林敬倫攝）

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