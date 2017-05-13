台灣網友中「勒索病毒」 稱向駭客殺價成功

最近台灣有一名網友，中了勒索病毒，還和駭客談條件殺價。（圖擷取自Mobile01討論區）

2017-05-13 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕最近勒索病毒「WanaCrypt0r 2.0」席捲全球，靠著Windows系統漏洞進行攻擊，用戶會被駭客勒索價值約新台幣9000元至1萬8000元不等的比特幣。最近台灣就有一名網友，中了勒索病毒，與駭客談條件殺價，還稱對方「有誠信」。

網友在Mobile01討論區發文表示，勒索病毒入侵後，電腦可能所有的文字文件、圖片、word、PDF、影片等全部都會被加密無法開啟，會出現亂碼。微軟的內建自動修復文件沒有作用，沒在期限內付款給對方取得解密程式，檔案可能會永久毀損。

這名網友表示，5月3日時發現電腦桌面檔案毀損，文字文件打開是亂碼。拿到電腦維修店家檢查，被告知是新型的勒索病毒，除了與對方交涉付款外，目前無其他解決方案。

該網友看到有文章提到，有人與駭客殺價成功降低付款金額的案例，就嘗試與對方通信。他最後成功將原本被勒索的0.345比特幣（約新台幣1萬8000元），降到0.02比特幣（約新台幣1000元），並承諾會在台灣網站討論區撰寫文章，證明付款後能夠成功解決問題，還稱駭客「有誠信」。

有網友表示，非常感謝你如此圖文並茂的心得，對於許多受害者無非是一個非常好的參考經驗。但有網友認為，這篇文章感覺像是「業配文」，有助長歪風的嫌疑，難道是鼓勵中標的人，乖乖商討付錢贖回檔案。

網友原本被勒索0.345比特幣。（圖擷取自Mobile01討論區）

網友與駭客的通信，紅框內是駭客回應。（圖擷取自Mobile01討論區）