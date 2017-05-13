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立委、議員市場擺攤 花卉盆栽不要錢！
2017-05-13 08:19
［記者黃明堂／台東報導］母親節不一定要送康乃馨！台東立委劉櫂豪與縣議員洪宗楷今天一早在鯉魚山及中央市場擺攤，免費送多款花苗，讓民眾種在家裡，美麗不斷綻放。
今天早上7點半，原本就熱鬧的鯉魚山市集，顯得更加熱鬧，原來是多了一處攤販，花卉盆栽全部不要錢，有夏蓳、天使花及火球花，花朵開地正漂亮，吸引民眾大排長龍索取，在場贈送的，正是立委劉櫂豪及縣議員洪宗楷。
原來這是2人的母親節感恩行動，但不只送媽媽，連爸爸們也能索苗，早上9點轉到中央市場，繼續擺攤送花。
劉櫂豪說，很多人在母親節都會送康乃馨，雖然很好，但只是一次性的花，所以他跟洪宗楷改送可以持續綻放的花卉，希望盆栽能像媽媽的愛，持續在每一個家庭綻放。
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