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關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒

媒體報導指出，近來美國一間大學要在關島蓋大樓，因此來台灣刊登廣告誠徵水泥工日薪達到4千元，一個月最多可賺12萬元。（圖截自YouTube呼叫師傅）

2017-05-13  08:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前有業者刊登徵人廣告，徵求到美西地區關島的水泥工，包機票食宿，日薪3800元到4000元，等於一個月薪水12萬元。結果有資深水泥工應徵，發現是騙局一場。

《聯合報》報導，有近30年資歷資深水泥工與業者聯繫面試，到場後發現是在相約飯店外的「路邊」面試，且面試者也沒看履歷，只說會做就來，做不好就自己付錢回台灣，原有近40人要面試，看到這種情況，半數傻眼離開。

報導指出，除了相當不專業的面試之外，業者也無法說出關島大學工程標案時間，甚至表示一開始會出機票錢、勞工簽，但價格5000美元之後分3個月扣回。

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