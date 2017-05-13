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鋒面通過天氣不穩 6縣市大雨特報！

中央氣象局指出，今天（13日）鋒面接近及通過，各地天氣將由北往南、由西向東漸轉不穩定，（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-13  06:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）鋒面接近及通過，各地天氣將由北往南、由西向東漸轉不穩定，氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市發布大雨特報。

氣象局表示，受到鋒面影響，今天中部以北及東北部地區可能出現雷雨及局部性大雨，南部及花東受到的影響相對較小，但下半天起也會轉為偶有短暫陣雨的天氣型態。

溫度方面，台東地區可能會有局部焚風發生，其他各地高溫會比昨天下降3至4度左右，北台灣約28、29度，中南部及花蓮約31到33度。

氣象局預估，週日（14日）鋒面來到台灣東南側，花東地區有雨，西半部及宜蘭雨勢暫緩。但下週一（15日）又有另一道鋒面將影響台灣，這波鋒面結構較佳，水氣也較多，下週一、二（15日、16日）在它的直接影響下，各地都將轉為有陣雨或雷雨的天氣。

國際都市氣象：

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美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
25 ~ 30 28 ~ 33 29 ~ 36 25 ~ 34

氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市發布大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為中量至過量級。（取自氣象局網站）

今天全台各地為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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