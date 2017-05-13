英國醫療系統遭網攻 英媒指台灣也受攻擊

2017-05-13 05:52

〔中央社〕英國國家醫療保健服務（NHS）系統12日遭受「勒索軟體」網路攻擊，影響看診及手術，據信這是國際網攻的一環。英國廣播公司（BBC）報導，台灣也受攻擊。

英國首相梅伊（Theresa May）表示，這次網攻對象遍及全世界。英國國家網路安全中心（NCSC）正在和NHS密切合作。

BBC報導，據信網攻波及地區超過70國，包括英國、美國、中國大陸、俄羅斯、西班牙、義大利，以及台灣。

勒索軟體會把網路鎖住，要求300美元（約新台幣9000元）贖金，但NHS的電腦部門NHS Digital表示，據信病患資料並沒有遭破壞。

NHS網站公告，網路正被惡意軟體攻擊，目前正進行初步調查，據信這種惡意軟體是Wanna Decryptor。

根據BBC調查，共有39個NHS組織及部分診所受到網攻。英格蘭和蘇格蘭部分醫院及診所受網攻癱瘓，無法取得病人資訊，只好停止看診。

受網攻的醫院醫師受訪表示，電腦被癱瘓讓他們完全無法工作，「所有病例、血液測試結果都存在電腦裡。大多數診斷書也都電子化，除非病人需要，不然根本沒有紙本」。

網路安全專家科瑞斯特金（Jakub Kroustek）在推特表示，已經偵測到3萬6000起勒索軟體＃WannaCry攻擊，包括在俄羅斯、烏克蘭和台灣。範圍非常大。

網路安全巨擘卡巴斯基（Kaspersky）則表示，勒索軟體已經遍及74國，且持續增加當中。

西班牙電信巨擘西班牙電信集團（Telefonica）表示，有偵測到網攻事件，但是客戶資料及服務並未受影響。

有報導指出，俄國是受害最嚴重的國家。