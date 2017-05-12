西拉雅立委有譜？ 賴清德：先正名保存文化

2017-05-12 23:26

〔記者黃文瑜／台南報導〕「正名成功鄉親就能大聲嗆：林北原住民啦！」今日下午全台首場「建構平埔原住民民族權利體系諮詢座談會」在台南舉行，台南市長賴清德表示，西拉雅族人現階段先取得回復原住民身分，55歲就可以領老人年金、小孩考試可加分，得到更好的資源及照顧，讓全場族人激動拍手，樂觀其成。

來自20多個聚落的西拉雅平埔族人共同參與座談會，與中央官員面對面交換意見，了解「原住民身分法」修法重點及未來推動方向，並希望能加速推動修法，期盼明年底能率先全台選出西拉雅議員服務鄉親。

賴清德進一步強調，目前對於平埔族正名的方式與內涵主要分歧在於立法委員選舉，因立法委員選舉需修憲較複雜，先正名回復原住民身分，未來在文化保存、教育、社會福利等方面，都能夠得到比較好的照顧，立法委員的選舉等修憲後再來爭取，徵得全場同意。