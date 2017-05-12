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嘩啦啦！ 北北基、桃園、新竹6縣市大雨特報

氣象局針對基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市與新竹縣等6縣市發布大雨特報。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-12  23:15

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日晚間10點5分發布6縣市大雨特報，包括基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市與新竹縣等6縣市都在警戒範圍內，請留意瞬間大雨、雷擊與強陣風。

據氣象局臉書粉絲專頁，今天由於對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨。除了上述6縣市需提防局部大雨以外，明（13）天早上，宜蘭山區、花蓮山區、南投地區以及馬祖，也會有局部較大的雨勢，山區應嚴防山崩、落石及土石流等災害。

氣象局針對基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市與新竹縣等6縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象局）

從雷達合成回波圖可見雲系已向台灣靠近。（擷取自中央氣象局）

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