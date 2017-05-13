偉大寡母守護8姊弟 不怕苦只盼孩子長大
母親阿英（右1）為關節炎所苦。（記者蔡宗憲翻攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕母親節前夕，屏東獅子鄉鄉代柳宏忠接到一通令人鼻酸的母親求助電話，一名原籍屏東獅子鄉，舉家前往新竹工作的49歲工人劉佳坪，9日因突來的主動脈瘤破裂猝世，留下8個大學至5歲不等的孩子，靠著平時家管的母親阿英獨立照料，幾乎連丈夫後事都無法處理，更擔憂孩子們未來的生活，她啜泣強調不怕辛苦，「只盼帶孩子們度過人生難關。」
聽到純真孩子在父親靈前對她說著「母親節快樂」，求助無門的阿英止不住潰堤淚水，只能求助丈夫故鄉好友柳宏忠，希望能幫舉目無親的一家孤兒寡母找出路。
因為家中除了就讀大學的長女靠自己半工半讀維生，次女因癌症化療中，三女剛保送體育大學，還有2男3女共5名難以自立的國中小及幼稚園孩子，阿英希望孩子們雖少了父親，母親也能成為他們強大的後盾。
貼心的次女靜怡在父親過世後，特別代表8姊弟寫了封信給她們最愛的媽媽，正進行癌症治療的她，想向媽媽說，「請您放心，不要覺得全世界都崩塌了，您還有我們，我們都會好好加油，不會讓您一個人承擔生活壓力及辛苦，我愛您，母親節快樂。」
「現在很少有家庭能撫養的起8個孩子。」獅子鄉鄉代柳宏忠說，劉佳坪過去在獅子鄉修理摩托車維生，因為人熱心善良，常常修了車卻沒拿到錢，10坪老家幾乎是鄉內最小的屋舍，生活困頓下只能舉家北上謀生，為了讓大批孩子生活無虞，在新竹靠著辛苦的火車廂清潔及板模工維生，長期慢性病也忍耐未就醫種下病根。
劉家生活困頓為列冊低收入戶，但孩子們在母親阿英的全力陪伴，勤奮好學都有不錯的成績，除了長女及次女都考取大學，三女也剛保送台灣體育大學，辛苦的阿英因為長期操勞，45歲的年紀就有嚴重的退化性關節炎及骨刺，只能靠吃藥控制疼痛。
談到優秀的3個女兒，阿英驕傲地說，家裡雖然經濟不好，但孩子們都懂得體恤，除了克制與同儕間的玩樂，也會找尋打工補貼的機會，感情很好的8姊弟，去年爸爸生日還相約合照慶祝，出遊戲水時也沒忘記把16歲早逝的哥哥合成進去。
柳宏忠表示，劉家母女9口在外地舉目無親，只有政府的低收喪葬費，連一家之主的後事都苦惱，母親節前夕收到這名偉大媽媽的請託，只能到處募集善款幫忙，也希望外界為這群勤奮孩子伸出援手，讓阿英媽媽放心引領孩子長大成人。
劉父去年生日全家合照，（2名大學生女兒未在照片中）。（記者蔡宗憲翻攝）
母子9口失去父親，未來茫茫。（記者蔡宗憲翻攝）
全家合照沒忘記合成早逝的哥哥。（記者蔡宗憲翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 世大運頭一遭 中國突棄團體賽
- 余天清晨接到豬哥亮來電 講了這些話
- 擋前瞻》醜態百出 國民黨耍賴到底
- 六月好想生雙胞胎！ 李易嚇壞醉倒隔壁大樓沙發
- 中職》9上登場 高志綱達成生涯千場出賽
- 市場餘屋多 建商資金壓力大
- 專制只能速效 馬籲中國走向民主
- 鼓勵「走後門」 雙北公車增設驗票機
- 台南》農村就是美術館 土溝藝展「夏夏叫」
- 看見獅的未來 草總操盤獵3雄
- 1.7億筆個資外洩 蔡總統也在列
- JR為了這件事 忍痛讓小胖妹結紮
- 台中市美村路地下道施工 19日起封閉
- 中職》EQ變好了 王溢正展K功
- 林奕含父親痛別愛女 獨坐掉淚「不再追究」
- 電鍍廠暗夜偷排 當場被逮
- 林口工一打造產業專區 最快明年初重劃
- 證券行情表、證券表格
- 杜德偉半歲子承衣缽 愛咖啡又愛音樂
- （影音）張智成做甲狀腺穿刺 原因竟然是...
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 嘉市健康整篩 150定點專車接駁
- 嘟嘟千K禮讚 兩個情人頒獎
- 電影夏令營將開跑 《目擊者》程偉豪當講師
- 陳景容畫靜寂獨白 新莊展出
- 《自由廣場》世衛大會 不知為何而戰
- 日職》投手群崩盤遭火腿敲7轟 羅德教頭：屈辱（影音）
- 瑞聲作假帳？股價重挫10%
- 蔡允潔家族月子餐 大腸桿菌超標又翻盤
- 《薄紗‧風情丕變》3
- 《藍丹寧‧新明星》3
- 【往事留聲機】盆栽物語
- 名模光鮮亮麗 內心暗黑系？
- 新北公幼將增1558名額 21區都有
- 和泰車首季EPS 5.75元 創新高
- 冷氣設在28度 日節能內幕很瞎
- 搶國會席次 馬克宏未足額提名
- 議員扯林全是狼師 賴清德怒嗆：可恥
- 反毒宣戰窩裡反 成敗在跨院部整合
- 《觀察筆記》向前行
標題：偉大寡母守護8姊弟 不怕苦只盼孩子長大
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email