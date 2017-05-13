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偉大寡母守護8姊弟 不怕苦只盼孩子長大

母親阿英（右1）為關節炎所苦。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-05-13  00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕母親節前夕，屏東獅子鄉鄉代柳宏忠接到一通令人鼻酸的母親求助電話，一名原籍屏東獅子鄉，舉家前往新竹工作的49歲工人劉佳坪，9日因突來的主動脈瘤破裂猝世，留下8個大學至5歲不等的孩子，靠著平時家管的母親阿英獨立照料，幾乎連丈夫後事都無法處理，更擔憂孩子們未來的生活，她啜泣強調不怕辛苦，「只盼帶孩子們度過人生難關。」

聽到純真孩子在父親靈前對她說著「母親節快樂」，求助無門的阿英止不住潰堤淚水，只能求助丈夫故鄉好友柳宏忠，希望能幫舉目無親的一家孤兒寡母找出路。

因為家中除了就讀大學的長女靠自己半工半讀維生，次女因癌症化療中，三女剛保送體育大學，還有2男3女共5名難以自立的國中小及幼稚園孩子，阿英希望孩子們雖少了父親，母親也能成為他們強大的後盾。

貼心的次女靜怡在父親過世後，特別代表8姊弟寫了封信給她們最愛的媽媽，正進行癌症治療的她，想向媽媽說，「請您放心，不要覺得全世界都崩塌了，您還有我們，我們都會好好加油，不會讓您一個人承擔生活壓力及辛苦，我愛您，母親節快樂。」

「現在很少有家庭能撫養的起8個孩子。」獅子鄉鄉代柳宏忠說，劉佳坪過去在獅子鄉修理摩托車維生，因為人熱心善良，常常修了車卻沒拿到錢，10坪老家幾乎是鄉內最小的屋舍，生活困頓下只能舉家北上謀生，為了讓大批孩子生活無虞，在新竹靠著辛苦的火車廂清潔及板模工維生，長期慢性病也忍耐未就醫種下病根。

劉家生活困頓為列冊低收入戶，但孩子們在母親阿英的全力陪伴，勤奮好學都有不錯的成績，除了長女及次女都考取大學，三女也剛保送台灣體育大學，辛苦的阿英因為長期操勞，45歲的年紀就有嚴重的退化性關節炎及骨刺，只能靠吃藥控制疼痛。

談到優秀的3個女兒，阿英驕傲地說，家裡雖然經濟不好，但孩子們都懂得體恤，除了克制與同儕間的玩樂，也會找尋打工補貼的機會，感情很好的8姊弟，去年爸爸生日還相約合照慶祝，出遊戲水時也沒忘記把16歲早逝的哥哥合成進去。

柳宏忠表示，劉家母女9口在外地舉目無親，只有政府的低收喪葬費，連一家之主的後事都苦惱，母親節前夕收到這名偉大媽媽的請託，只能到處募集善款幫忙，也希望外界為這群勤奮孩子伸出援手，讓阿英媽媽放心引領孩子長大成人。

劉父去年生日全家合照，（2名大學生女兒未在照片中）。（記者蔡宗憲翻攝）

母子9口失去父親，未來茫茫。（記者蔡宗憲翻攝）

全家合照沒忘記合成早逝的哥哥。（記者蔡宗憲翻攝）

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相關關鍵字： 單親 寡母 屏東 母親 母親節
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