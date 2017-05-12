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孑孓「自然溢出」 民眾自告奮勇維護生態

永康公園內的一處磚造跌水池設施，被工務局認為是蚊蟲孳生熱點，將跌水池覆土，塗上薄水泥鋪面。（記者黃文瑜攝）

2017-05-12  23:34

〔記者黃文瑜／台南報導〕「被登革熱嚇怕了！」台南市永康公園內的一處磚造跌水池設施，被工務局認為是蚊蟲孳生熱點，將跌水池覆土，塗上薄水泥鋪面，協助管理永康公園的復興里長李國鎮認為，跌水池富含教育和文化意涵，工務局沒和地方溝通，直接鋪水泥的做法粗糙，為了防止登革熱怕積水就填起來是「因噎廢食」。

李國鎮指出，以紅磚造的跌水池至少有40年以上歷史，除了預防大雨沖刷邊坡外，更具有人文及生態的教育價值，「跌水池這樣處理真的很傻眼。」李國鎮認為，預防登革熱的方式有很多種，特別公園裡蘊含豐富的生態，應該就要以友善生態的方法處理登革熱的問題，而非直接鋪水泥。復興國小的老師也允諾，如果可以讓跌水池恢復原狀，願意認養，在裡面種水草，養魚等，防止病媒蚊孳生。

工務局表示，長期嚴密監測病媒蚊孳生點預防登革熱，近日跌水池孑孓數量卻變多，判斷不會影響蛙類棲地改變生態環境，想不到引發這麼大的關注，將會和農業局評估若影響生態，會將跌水池恢復原狀。

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  • 未舖水泥防登革熱的跌水池。（記者黃文瑜翻攝）

    未舖水泥防登革熱的跌水池。（記者黃文瑜翻攝）

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