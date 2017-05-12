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超狂停車格網路瘋傳 你看出問題在哪沒？

這個看似正常的停車格其實藏有玄機，你發現了嗎？（圖擷自推特）

2017-05-12  23:23

〔即時新聞／綜合報導〕最近有一個日本停車格的照片在網路上受到瘋傳，這看似正常的圖片裡其實藏有玄機，你發現了嗎？

這個停車位之所以能受到上萬名日本網友的關注與討論，是因為停車格前面有一根長長的電線杆，旁邊還有一根疑似是交通號誌的柱子，所以車主根本無法從前方將車停入。如果車主是趁著旁邊格子沒停車時將車輛停入這個停車格，但回來時兩邊卻都停了車，也無法將車子開出。

這個停車格的照片在推特上引來網友熱議，很多人看到都笑翻，有人直言，「這根本無法停啊！」也有網友幽默表示，這只有瑪利歐賽車手才會停吧，而且停的過程還要讓車輛一直彎來彎去。

換個角度或許就能看懂問題出在哪裡了。（圖擷自推特）

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