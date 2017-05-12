未足額提撥舊制勞退 公部門榜上有名
2017-05-12 22:35
〔記者吳柏緯／台北報導〕據勞動部統計，目前全台僱有適用勞退舊制年資勞工的企業約11萬2千家，截至今年4月底，已有10萬2千家繳齊，提繳金額共計614億元。不過仍有部分企業因未繳納而受罰，勞動部指出，今年截至目前，已有16家企業受罰，裁罰金額約150萬。
勞動福祉退休司司長孫碧霞指出，勞動基準法前年修法通過第56條第2項規定，企業主須在每年年底前，確認隔年符合退休條件卻仍在職的勞工人數，並於隔年3月底前提撥足額退休金，否則將依法開罰9萬至45萬元。
孫碧霞進一步說明，過去許多雇主擔心金錢無法自由的運用，因此為勞工提撥足額退休準備金的意願不高，不過近年已有改善。
統計到4月底為止，已有10萬2000家企業足額提撥，足額提撥率達90.93%，比起去年同期74%高出不少，提撥金額已到614億元。孫碧霞說明，歷經第一年宣導與查核後，今年事業單位執行狀況大幅改善。
不過，雖然提撥率已經顯著增加，但是從去年到今年，仍有4千多家事業單位連續2年準備金未足額，加上今年新增的5千多家，共計仍有9千5百餘家單位準備金未足額，以29人以下單位為大宗，佔94％；30至99人佔4.4％；100至150人佔1.3％；500人以上單位佔0.3％，其中有1家為公部門，據悉為地方環保局。
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