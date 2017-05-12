空污費喊漲 小客車加50公升汽油需多付5元
2017-05-12 22:17
環保署計畫調漲空污費，汽油由現行0.2元調到0.3元，柴油從0.2元調到0.4元。（資料照，記者吳政峰攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕移動污染源被認為是空污嚴重的元凶之一，環保署打算從油品下手，將空污費附加在油價上，落實污染者付費，今也正式提出草案預告，車用汽油將增為每公升0.3元，車用柴油為每公升0.4元。
環保署日前在立院答詢時，就已提及此一方向，「移動污染源空氣污染防制費收費費率」修正草案中揭示，汽油每公升從現行0.2元調到0.3元，柴油從0.2元調到0.4元，預計一年可以增加19億元的空污基金，最慢年底前實施。
環保署表示，經分析國內各類污染源對PM2.5濃度影響，移動污染源占整體PM2.5總量約30-37%，主要來自於尾氣中之原生性細懸浮微粒及揮發性有機物、氮氧化物等前驅物。而現行移動污染源空氣污染防制費並無考量移動源所排放之PM2.5，確有調整增加之必要。
未來一般小客車加油時，若一輛車加滿需50公升汽油，需比現在多支付5元，柴油車則是多支付10元，所徵收的經費將專用於改善柴油車及汽油車污染排放，達到空氣品質改善目標，後續14天內將提供民眾陳述意見。
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