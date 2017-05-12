有洋蔥！家庭照顧者楷模領獎 長照團隊當後盾

2017-05-12 22:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕71歲且罹癌多年的王陳梅，照顧80歲中風丈夫，長達17年，榮獲今年社團法人台灣長期照護專業協會主辦的「家庭照顧者全國楷模」，為協助她順利到台北領獎，高雄社會局啟動「長照2.0」跨單位協調機制，安排專人照顧王伯伯，加入送餐服務，再派3人陪同王陳梅北上，為她推輪椅，還設計「半日遊」行程，讓王陳梅身心靈獲得舒緩；此一跨單位協調成功的服務案例，堪稱長照典範，值得其他縣市仿效。

王陳梅表示，照顧丈夫過程，有時會對他的病情感到煩惱、憂心，但回想兩人一路走來，互相照顧扶持所奠定的深厚情感，「一切辛苦都值得了！」她感謝高雄長照團隊的協助，「因為這是支持我繼續走下去的動力」

王陳梅與丈夫從相識、相戀、結婚、生兒育女，攜手與現實搏鬥數十年，感情甚篤。不料，王伯伯卻在89年間罹患中風、帕金森氏症等疾病，101年因帕金森氏症惡化，肢體嚴重抖動且逐漸僵硬，行動不便，必須他人協助。

雖然子女也住在高雄，但王陳梅與丈夫鶼鰈情深，不願離開老家，所以她成為主要照顧者；為了學習正確且妥善的照顧方法，王陳梅主動蒐集資訊、參加課程，無微不至地陪伴丈夫。

無奈，數年前，王陳梅竟罹患癌症導致水腫，無法久站，但她個性堅毅，從飲食、肢體復健、身體清潔等等，總是親力親為、從不喊苦，持續照顧丈夫的生活起居。

高雄市立鳳山醫院得知王陳梅的狀況，透過社會局提供居家服務、爬梯機、交通接送等7項服務，其中照顧服務員「小琳」，在王陳梅到醫院治療過程，協助「居家喘息」多年，獲得王家信任，她也是王陳梅這次順利北上領獎的重要角色。

社會局老福科督導林聖峯強調，王陳梅的生命故事感人，鳳山醫院提報她角逐「家庭照顧者全國楷模」，經過層層審核而獲選，沒想到卻因放心不下丈夫，一度婉拒北上領獎。

因此，社會局啟動「長照2.0」跨單位協調機制，由A級單位—高雄市郭吳麗珠社福基金會召集B級單位—鳳山醫院、C級單位—慈聯社福基金會等多達6個單位開會，研擬出最佳配套方案。

首先，確認王伯伯不願到日照中心，也不接受陌生的居家服務員，所以「小琳」臨危受命，願意配合從原本工作6小時延長至9小時，因王家屬低收入戶，增加時數成本由郭吳麗珠基金會吸收；午餐由慈聯基金會提供。

安頓好王伯伯，無法久站的王陳梅如何於4月29日北上領獎呢？鳳山醫院派出3名工作人員，為她推輪椅、協助她搭車及高鐵，並在頒獎會場幫忙，然後陪她遊覽觀光景點；也就是當天上午約7點出門，下午4點回到高雄住處，順利完成「超級任務」。