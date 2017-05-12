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通霄公有市場改建 上億工程費墊付案遭擱置

2017-05-12  21:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公有市場設立迄今逾60年，因多為磚砌、木造結構，建築老舊受損，公所提計畫改建，鎮代會先前已同意墊付800萬元先期規劃費，如今公所再提1億2200萬元的工程經費墊付案，代表會認為公所提案模糊，將此案暫時擱置，要求公所提出詳細書面說明。但代表會強調，「並非反對，只是要釐清相關事項。」

通霄鎮公有市場，通霄鎮市區中正路、仁愛路、信義路交岔路口，使用已超過六十年，因多為磚砌、木造的老式建築結構，安全與衛生等方面，已無法滿足使用需求，公所希望藉由改建計畫，改為現代化的零售市場，加以活絡。

鎮公所規劃在照明、通風、排水系統、消防設備都重建，並導入假日市集等，將改建成四層的地上建物，主要設有攤位區、會議室、室內停車場與辦公室等，工程經費約1億1200萬元。

不過，公所提的墊付案，引發不少鎮代質疑，指出，代表會先前已同意公所墊付800萬先期規劃經費，但至今許多代表都沒看到「規劃說明」，對於相關內部工程規劃，「大家都一頭霧水」。

鎮代指出，公所對於市場未來管理維護、經費運用、相關人力配置，及未來攤位與車位的出售或出租問題，都沒有說明。另，改建期間的現有攤商安置，及改建後的營運計畫等，都需要納入考量。

代表會認為，公有市場改建案，事關通霄鎮未來發展，且金額龐大，代表會身為監督單位，必須仔細審查，要求公所針對代表所提疑慮，準備相關書面資料，再行討論，決議墊付案先擱置。

不少民眾引頸企盼公有市場能早日改建，不少里長與社區發展協會理事長，得知被擱置，赴鎮代會提人民請願案，希望墊付案早日通過，擔心補助經費被收回。

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  • 通霄公有市場改建，公所提墊付案挨轟說明不清，暫遭擱置。（記者蔡政珉攝）

    通霄公有市場改建，公所提墊付案挨轟說明不清，暫遭擱置。（記者蔡政珉攝）

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