孝孫巧手精製燒這給阿嬤 網友驚呼：強！

有網友表示奶奶將於明日出殯，而家中哥哥姐姐製作了超逼真紙紮品，準備給奶奶享用。（圖擷自爆料公社）

2017-05-12 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆料公社》貼出超狂紙紮照，表示明天就是奶奶的出殯日，因此哥哥姐姐製作了「飛機」與「腳踏車」準備燒給阿嬤，超細緻手工與逼真度，讓不少網友推爆這份孝心。

一名網友在《爆料公社》表示，明天就是奶奶的出殯日，因此哥哥與姐姐幫奶奶製作了超逼真的飛機與腳踏車，讓奶奶能夠在另一個世界也能享受旅遊的快樂，而這些準備燒給奶奶的紙紮藝術品實在太用心，還引來殯葬業者朝聖。

網友們紛紛留言：「阿嬤：阿怎麼沒菜籃」、「強～從事殯葬業以來第一次看到用摺蓮花的紙作出飛機與腳踏車！真的厲害！真的用心！」、「你好，我是賣金童玉女正副駕駛的，我們可以合作！」、「應該要再多做一艘船」、「萬一奶奶太好客，晚上載乘客過來一起玩怎麼辦」。