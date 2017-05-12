沙崙農場的捲牧草 以後假日看不到了...

台南晴朗好天氣，沙崙農場的牧草捲製作業相當順利。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-12 21:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南地區降雨偏少，雖然影響水情，卻是曬製作業的好機會，歸仁區的沙崙農場，正利用晴朗時節進行捲牧草，蔚藍天空下的田野風情，城市難得一見，民眾爭睹；但這樣的景致，例假日看不到了，因為怕人群擅自闖入，基於安全，被迫暫停。

目前只利用平日來捲製牧草，仍吸引民眾圍觀，農場所屬的台糖公司已設立警示牌，並呼籲要保持距離，確保安全。

原本位處偏僻、鮮為人知的沙崙農場，綠能科學城與國際影視基地等計畫都選址於此，近年來聲名大噪，當地頗具規模的牧草田，也躍為熱門的觀光景點。

只是爭睹的大小朋友太過熱情，尤其假日，更是人潮爆量，還擅入管制區拍照、逗留，由於作業機具穿梭期間，相當危險，且每粒牧草捲重250公斤，若被推滾，造成的傷害不堪設想，決定採取因應措施。

台糖農場部門表示，一旦發生危險，真的擔待不起，因此「追草」人潮較多的例假日暫時停工，以策安全，而平常時候，民眾也在馬路邊欣賞就好，但注意過往車輛。

該農場的牧草田約120公頃，南、北沙崙共分為9大耕區，輪流採收，捲製的風情，一年四季都可見到，近來天氣晴朗，利於日曬，讓作業更順利。

成堆的牧草捲等候載運，特殊的田野風光，吸引民眾圍觀。（記者吳俊鋒攝）