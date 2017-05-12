沙崙農場的捲牧草 以後假日看不到了...
2017-05-12 21:44
台南晴朗好天氣，沙崙農場的牧草捲製作業相當順利。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南地區降雨偏少，雖然影響水情，卻是曬製作業的好機會，歸仁區的沙崙農場，正利用晴朗時節進行捲牧草，蔚藍天空下的田野風情，城市難得一見，民眾爭睹；但這樣的景致，例假日看不到了，因為怕人群擅自闖入，基於安全，被迫暫停。
目前只利用平日來捲製牧草，仍吸引民眾圍觀，農場所屬的台糖公司已設立警示牌，並呼籲要保持距離，確保安全。
原本位處偏僻、鮮為人知的沙崙農場，綠能科學城與國際影視基地等計畫都選址於此，近年來聲名大噪，當地頗具規模的牧草田，也躍為熱門的觀光景點。
只是爭睹的大小朋友太過熱情，尤其假日，更是人潮爆量，還擅入管制區拍照、逗留，由於作業機具穿梭期間，相當危險，且每粒牧草捲重250公斤，若被推滾，造成的傷害不堪設想，決定採取因應措施。
台糖農場部門表示，一旦發生危險，真的擔待不起，因此「追草」人潮較多的例假日暫時停工，以策安全，而平常時候，民眾也在馬路邊欣賞就好，但注意過往車輛。
該農場的牧草田約120公頃，南、北沙崙共分為9大耕區，輪流採收，捲製的風情，一年四季都可見到，近來天氣晴朗，利於日曬，讓作業更順利。
成堆的牧草捲等候載運，特殊的田野風光，吸引民眾圍觀。（記者吳俊鋒攝）
機具進行牧草捲製作業，吸引民眾爭睹。（記者吳俊鋒攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 平鎮2活動中心 花千萬整修
- 法國會大選 馬克宏公布428位候選人
- （圖輯）姜河那訪台 愛心手勢大方送
- 藍撒麵粉抗議 前瞻逐條討論至第6條
- 供兒女讀大學 這媽媽被查獲下海賣淫
- 中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播
- 《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 非洲部落女子找老公 得先當眾討鞭打...
- 《甘味》繼假人頭再惡搞！ 謝承均秒變白髮神父
- 開保時捷用窗戶夾警的手 原來是為了守護這些
- 美中百日貿易談判 早收清單出爐
- 身為佼佼女友 孟耿如給張捷愛的抱抱笑場笑不停
- 郭泰源2度罹癌 張瓊姿瞞著好姊妹有苦衷
- 承認是中國人才能選黨揆？邱毅：做不到就退選！
- 陽明山鬼最多？ 索非亞要大家去辛亥隧道
- 中職》「你可以再蹲500場！」洪總祝福高志綱
- 求婚成功隔天癱瘓 未婚妻對他不離不棄...
- 北市罰鍰創新高挨批 柯：公民意識成長
- 警棍當飛鏢射穿前擋 成功阻毒蟲倒車衝撞
- 日職》火腿打線大爆發 全場7轟打趴羅德（影音）
- 花蓮五子命案宅 新屋主辦法事安宅
- 倫敦股市持平 法德股市走弱
- 「絕世好老闆」再一力作 為取悅員工竟將辦公室灌滿....
- 【人生護理站】吃過飯了嗎？
- 性侵犯逃逸延誤通緝？ 澎湖地檢署公開說明釋疑
- 王景玉不能減刑卻可免死 基層檢察官：立法訂標準
- （影音）蔡琴扭傷不鳥醫生 硬踩跟鞋哽咽了
- LG奈米技術電視 可看360度影片
- 法操》勇夫護妻勒斃賊 正當防衛不正當！？
- 土銀金和大樓 再度流標
- 兩公約成免死金牌 各級法院引用上千次
- 陳景容畫靜寂獨白 新莊展出
- 少年吸毒傷母心 草療茄荖山莊戒毒允諾改變
- 藍綠齊諷花蓮皇 傅崐萁暗駁牴觸利益
- 〈國際現場〉特斯拉推平價太陽能屋瓦
- WHO：沒計畫邀請台灣參加世衛大會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：沙崙農場的捲牧草 以後假日看不到了...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分