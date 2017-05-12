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桃市划船成績斐然 議員爭取後池堰作訓練基地

2017-05-12  21:41

［記者陳昀／桃園報導］桃園市划船運動的重點培訓基地在龍潭區石門國中、訓練基地設在阿姆坪，市議員閻中傑今天質詢體育局時指出，阿姆坪不但路途遙遠，還缺乏各項設施，要蓋浴室、廁所等，還因該區為水源保護區，變更地目前後耗時至少五年，建議改到石門水庫的後池堰；由於後池堰也屬北水局管理，副市長游建華當場責成體育局研議後積極爭取。

閻中傑表示，桃園市的划船運動項目成績近年明顯進步，去年全國運動會拿下1金（男子公開8人單槳）、2銀（男子公開4人單槳、女子輕量雙人雙槳）、1銅（女子輕量單人雙槳）的好成績，擠入全國前五名。

閻中傑指出，現在列入重點培訓的三級學校包含了石門國中、龍潭高中、治平高中、新生醫專、國立體育大學、國立商業大學平鎮校區，三級學校的選手約有50多人。

但他說，訓練基地阿姆坪不但路途遙遠還缺少各項設施，但目前使用的土地因屬於「都市計劃內的水源保護區」，必須經都發局同意變更為「划船訓練基地」，前後費時至少需5年，不如改到石門水庫的後池堰。

閻中傑說，石門水庫的後池堰長約1.8公里、寬200多公尺，過去曾辦理鐵人三項比賽，加上腹地大適合國際賽，附近的南苑附有廁所、停車場等公共設施，如果能作為划船訓練基地，結合龍舟、獨木舟、輕艇及各類水上活動，發展成為多元化的水上活動發展基地，對於桃園的運動、休閒、觀光都有莫大助益。

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  • 桃園市划船選手在阿姆坪接受訓練情形。（市議員閻中傑提供）

    桃園市划船選手在阿姆坪接受訓練情形。（市議員閻中傑提供）

  • 桃園市划船選手在阿姆坪接受訓練情形。（市議員閻中傑提供）

    桃園市划船選手在阿姆坪接受訓練情形。（市議員閻中傑提供）

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