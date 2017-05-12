權勢性交每年僅54件 勵馨質疑龐大黑數未揭露

2017-05-12 21:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕最近一連串的性侵疑雲，從《房思琪的初戀樂園》一書作者被老師誘姦、以及台中師生戀女學生疑刺胸自殘，桃園市產業總工會爆發疑似集體性侵、皆引起社會嘩然，權勢性交的議題也被廣泛討論，但根據統計資料，1999至2010年性侵害犯罪方式分佈顯示，對未成年的權勢性交案件每年平均僅有54件，勵馨基金會質疑其中尚有龐大黑數未被揭露。因此呼籲社會提升權勢性交的防治意識，正視權勢性交的嚴重性，加強利用權勢性交罪之法律適用性。

勵馨指出，相關性侵案件在台灣社會即使揭發了，似乎也未必能讓老師或擁有長字輩的加害人，受到應有的司法制裁。若受害者未滿16歲，尚可用刑法227條提起告訴，但若已滿16歲、到達法定性自主年齡，常常就會被認定為當事者自主與相對人發生性行為，一旦被認定為「雙方合意性行為」，受害者在法庭上很難找回公平正義，甚至還可能被相對人的配偶控告通姦，因而更不敢揭露。

勵馨表示，刑法228條所載明的權勢性交罪沒有被善加利用，根據法務部的統計，2015年法院裁判性侵害案件，確定移送檢察機關執行有罪人數1779人，但在此數據中，卻只將利用權勢性交罪歸類為其他，而沒有單獨統計，可見其有罪判決的數量是偏低的。

勵馨認為「權勢性交」的議題應被更關注，在法律上也要被靈活運用，台灣社會應確實認知到，年長者與未成年人之間本身便具有年齡、金錢、權力、身分、社會地位不對等的關係，雙方若發生性行為，應適用刑法228條的權勢性交。即便雙方皆為成年人，也需留意不對等的權力關係，例如師生之間、業務上受監督的員工與上司之間等，兩造性行為雖看似為合意，卻也可能涉及權勢性交。

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