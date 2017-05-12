北市萬安演習預演 15和17日信義行政中心周邊交管

交通管制示意圖。（擷取自台北市交通局網站）

2017-05-12 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市將於本月18日（星期四）下午1點半至2點在信義行政中心舉行「萬安40號」演習。北市交通局表示，為配合2天的預演，信義行政中心周邊道路將實施交管。為了避免影響用路人的行程，建議用路人注意管制時段並改道。

根據台北市交通局網站，萬安演習需預演兩天，預演時間為15日上午9點半至下午4點半以及17日下午1點至4點半，將進行管制。管制範圍包括信義路5段（松智路至松仁路間）、松智路（信義路5段至松廉路間）、松廉路（松智路至松仁路間）及松仁路（松廉路至信義路5段間），管制道路將各管制外側1線車道。

交通局建議用路人注意管制範圍與時段，以免耽誤行程。