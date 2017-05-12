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都少子化了 彰縣要再花10億拆校舍重建...

2017-05-12  21:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕地震頻繁加上少子化，校園老舊建物的閒置教室增加，去年彰化縣政府挹注8億經費，改建縣內12所學校，今年規劃再挹注10億經費，改建68所學校，報廢舊樓拆掉重建，引發蓋出「蚊子教室」的質疑，對此，教育處長鄧進權表示，拆除重建以學生就讀安全為考量，大原則拆2棟蓋1棟，新建教室數量相對會減少，不會出現蓋好卻空著不用的情況。

教育處今年將補強68所學校共計132棟校舍，包括PU跑道、廁所設備更新、耐震差的老舊建物，10億元經費相當大，不過，鄧進權說，教育部補助9成，縣府自籌1成約1億元經費。

今年納入修繕的學校國小、國中都有，不乏經由評估，耐震力過低的建物，都需經過報廢程序後進行拆除，其中，最近擬報廢拆除重建的2所學校，分別是彰化市東芳國小教學大樓，以及社頭國中教室和廁所。

東芳國小校長鄭玟玟說，學校要拆除改建的教室屋齡超過40年，磚造建材，教室後面的鋼筋裸露，學校曾請水泥師傅強化柱子結構，施工後發現裡面的水泥塊比雞蛋還大，可能是過去施工方式和現今不同，不過，安全起見，學校在教育部和縣府補助1600萬元下，將會把2層樓教室報廢拆除，原8間教室改建成4間教室，未來擬做為幼兒園、國小普通教室使用。

鄭玟玟表示，全校26班，校地約1.8公頃，有200公尺的操場和小禮堂等，籃球是學校重點推動的運動，目前欠缺風雨籃球場，希望改建後下一步能夠爭取經費興建風雨籃球場，提供學童更優質的學習天地。

社頭國中要報廢的有校園裡的至善樓、慎思樓和篤行樓等，建材雖都是鋼筋混凝土，屋齡卻已超過40年甚至接近50年，其中，2間廁所已45年以上，超過40年的耐用年限，經過專家評估耐震力也過低，需拆除重建，鄧進權說，拆除改建經費約5500萬元經費。

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  • 彰化市東芳國小2樓磚造建築，耐震差，將拆除重建。（圖由學校提供）

    彰化市東芳國小2樓磚造建築，耐震差，將拆除重建。（圖由學校提供）

  • 鋼筋裸露影響安全結構。（圖由學校提供）

    鋼筋裸露影響安全結構。（圖由學校提供）

  • 拆除重建教室，8間改建4間，作幼兒園和普通教室。（圖由學校提供）

    拆除重建教室，8間改建4間，作幼兒園和普通教室。（圖由學校提供）

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