市長盃溜冰賽報名費全國最貴 桃體育局允調降
2017-05-12 21:18
［記者陳昀／桃園報導］市長盃競速溜冰錦標賽6月舉行，市議員王浩宇接獲反映，桃園市體育局規定必須參加過市長盃，才能報名年底的全國中正盃溜冰錦標賽，且市長盃的報名費用，個人加團體就高達1100元，全國最貴；桃園市體育局長夏金興答詢說，會修改簡章，明年也會調降市長盃的報名費。
王浩宇指出，有家長和教練向他反映，體育局規定必須參加過市長盃，才能報名全國賽事中正盃，但別的直轄市並沒有這種規定，而且選手若因為受傷或其他規劃無法參加市長盃，就得被迫放棄中正盃，是不公平的規定。
王浩宇表示，市長盃競速溜冰錦標賽的競技項目報名費為900元，得依項目遞增，個人賽加團體賽，加起來至少要收1100元，是全國最貴，而且差異很大，其他縣市約收300到600元不等，全民運動會前的選拔賽也需要1000元報名費，但台北、新北、台中、新竹、台南等縣市也都是免報名費，希望市府研議降價、減輕學生負擔。
夏金興表示，由於今年市長盃競速溜冰錦標賽只有17人報名，但需要裁判、測量人員等必要成本，分擔後價格較高，報名費也因此較貴，會檢討改進、研議降價。
他說，市長盃原先是全國賽的推薦、篩選機制，若選手有特殊理由，可提出受傷舉證，或參賽及得獎證明，經審核後可直接參加全國中正盃。
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