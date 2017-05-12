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客運開上國道駕駛竟睡著 乘客大叫才解危

2017-05-12  22:34

〔即時新聞／綜合報導〕網傳福和客運有司機昨晚間在行車經過國道一號時，竟開到恍神睡著，所幸車上有乘客發現異狀，趕緊大叫才化解車禍危機。業者對此則表示，會再加強關心該名駕駛。

在臉書及PTT上有網友接連指出，昨晚間在搭乘福和客運1550班次回基隆時，客運司機竟恍神睡著，行駛在國道上的車子不僅越開越慢，車身還飄忽不定，直到一名女乘客驚覺不對勁，開始大聲叫司機，但叫了幾聲司機竟都還沒有反應，直到另名男性乘客也起身大喊司機後，司機才回神並向全車乘客說：「還好、我沒事！」

這般遭遇被搭到該班車的網友PO文陳訴實在太危險，並表示若不是有乘客叫醒駕駛，後果難以想像，「死裡逃生，三魂七魄好像少了一魄！」也有網友在發文時指出，福和客運的車況「絕對是基隆所有通勤客運最老舊的」，且基隆往新店的路線都極為漫長，粗估在尖峰時段跑一趟就得撐4個小時，「司機的疲累感不言可喻」。PO文網友據此質疑，「為什麼這樣的客運公司，這樣的路線不曾被檢討呢？是否要出了事情才要回過頭來改進？」

《蘋果日報》報導，福和客運針對此事回應，指在比對班次後了解到睡著的疑似的是一名賴姓駕駛，當日該名駕駛於上午工作4小時後，於12點45分到5點40分有休息，之後才繼續工作4小時，工作並未超時，但目前尚未聯絡上該名駕駛，將再積極約談並關心該名駕駛的身心狀況。

基隆市政府交通旅遊處副處長王英哲則指出，近年福和客運在基隆地區的客運業者中投訴率最高，將再請業者加強管理，也會調查業者的班表、工時等，要求檢討改善。

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  • 網傳福和客運有司機昨晚間在行車經過國道一號時，竟開到恍神睡著。圖為福和客運1551線班車。（示意圖，記者林欣漢攝）

    網傳福和客運有司機昨晚間在行車經過國道一號時，竟開到恍神睡著。圖為福和客運1551線班車。（示意圖，記者林欣漢攝）

  • PTT上有網友接連指出，昨晚間在搭乘福和客運1550班次回基隆時，客運司機竟恍神睡著，行駛在國道上的車子不僅越開越慢，車身還飄忽不定。（圖擷自PTT）

    PTT上有網友接連指出，昨晚間在搭乘福和客運1550班次回基隆時，客運司機竟恍神睡著，行駛在國道上的車子不僅越開越慢，車身還飄忽不定。（圖擷自PTT）

  • 有網友指出，福和客運的車況「絕對是基隆所有通勤客運最老舊的」，且基隆往新店的路線都極為漫長，粗估在尖峰時段跑一趟就得撐4個小時，「司機的疲累感不言可喻」。（圖擷自PTT）

    有網友指出，福和客運的車況「絕對是基隆所有通勤客運最老舊的」，且基隆往新店的路線都極為漫長，粗估在尖峰時段跑一趟就得撐4個小時，「司機的疲累感不言可喻」。（圖擷自PTT）

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