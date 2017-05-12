明高溫下降 天氣不穩 北台灣嚴防局部大雨

週末鋒面來攪局，出門時應攜帶雨具。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-12 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕隨著今晚鋒面逐漸接近，明（13）日受到鋒面影響，各地降雨機率顯著增加，尤其北部、中部以及宜花高達60%至80%，並有局部大雨發生的機率，高溫也降至26到31度。南部地區高溫維持在31至33度，也有降雨的可能。出門時務必攜帶雨具，並時時留意最新的天氣預報。

根據中央氣象局網站，今天晚間隨著鋒面逐漸接近，天氣也轉為不穩定，中部以北降雨機率顯著提高，今晚6點氣象局已對北北基、新竹、宜蘭以及花蓮地區發布大雨特報，特別是今天深夜到明天上半天，中部以北及東北部將有明顯的陣雨或雷雨，也有機率出現局部性大雨。提醒大家特別注意，多加留意氣象局發布的最新警特報。

溫度的部分，對比今天嘉義飆出36度的高溫，各地高溫將顯著降低，北部來到26至28度，中南部以及宜花地區也都降至28至33度。另外氣象局表示，明天東南部有焚風發生的機率，台東高溫可達34度。

紫外線指數方面，明天除了高屏、台東以及澎湖為過量級，各地紫外線指數多在高量級，外出時應視情況做好防曬。

根據環境保護署網站，明天東部地區空氣品質良好，其他地方為普通。

母親節（14）將至，氣象專家吳德榮在洩天機教室中指出，明天至母親節清晨，中部以北會有明顯的降雨。母親節白天到下週一（15）上午鋒面將會減弱，雖然仍有局部短暫陣雨，不過雨勢將和緩，部分地區甚至會出現空檔。下週全台天氣也不穩定，請多加留意天氣預報。

各地高溫將顯著降低，北部來到26至28度，中南部以及宜花地區也都降至28至33度。（圖擷取自中央氣象局）

今晚鋒面接近，明（13）日受到鋒面影響，氣象局對大台北地區以及宜蘭花蓮發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

高屏、台東以及澎湖紫外線為過量級，其他各地紫外線指數多在高量級。（圖擷取自中央氣象局）