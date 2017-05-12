內獅足球小將全國賽不幸落敗 誓言下次奪冠
2017-05-12 21:09
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在全國決賽四強差肩而過的屏東內獅國小足球隊，今年在比賽中受到全國注目，這隻曾面臨資源缺乏窘境被迫解散的球隊，重組後成績年年進步，孩子們也對著長期關心、募集資源的恆基課輔人員豪氣直呼「下次我們要得冠軍！」
連續兩年進軍全國少年盃足球錦標賽總決賽，雖然4強PK賽中差臨門一腳，長期支援的恆基人員仍專程前往學校打氣，希望孩子們再接再厲，教練鄔米也期盼有機會多到外地交流賽增加經驗。
投入6年努力的鄔米說，孩子這次盡了全力，因為身處偏鄉，沒有足夠交通車接送全隊去外地訓練及比賽，少有機會和外面的球隊交流，希望未來有機會和其他縣市足球隊友誼賽，加強孩子臨場應變能力，下次我們一定會打更好，讓全國想到足球就想到獅子鄉。
內獅國小校長趙炳詠表示，孩子們踢足球後自信心增強，站上球場抬頭挺胸，面對比自己高很多的敵手絲毫不懼怕，很開心看到許多弱勢孩子在足球上找到自己的天賦和自信。
恆基院長陳志成指出，為了支持孩子們發揮天賦、勇敢追夢，恆基在課輔班的經費補助之外，更為孩子們募集球衣、球鞋、球具、點心費及不足的北上参賽旅費，也期盼更多愛好體育人士共襄盛舉，打造更多台灣之光。
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