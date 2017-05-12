桃市14座天幕籃球場 僅2處有雜照
2017-05-12 20:43
市議員舒翠玲指出，全市14座天幕球場，只有2座有雜照。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］桃園市體育局近2年來斥資1億5千多萬元廣設天幕籃球場，但市議員舒翠玲、魯明哲質疑，全市14座籃球場中，僅中壢文化公園、大園三和公園2處有雜項執照，但體育局回應表示，天幕球場屬臨時建物，依建築法得以免照，且有經建築師及結構師認證，安全不會打折。
舒翠玲指出，根據內政部函釋，天幕球場還是必須有臨時性建築許可，質疑體育局為了搶時效、拚政績，省略許多審核程序，不顧民眾安全，且民眾連申請雨遮都要申請雜項執照，還有人被要求繳房屋稅，市府卻可以帶頭違法，很不公平。
她說，先前市府解釋臨時性建築物得以免照，但臨時建築物分為公設保留地、臨時展演及其他搭建狀況，不解天幕球場適用於哪一項？
桃園市體育局長夏金興否認搶時效，強調是依法行事，但會深入了解，若要必要會補齊應有程序。
體育局也回應指出，戶外天幕薄膜屬臨時建物，且不提供居住需求，依建築法得免照，市府也制定「桃園市公園管理自治條例」，在公園內設置設施得不必申請建照，並強調，工程發包仍須由建築師和結構技師簽名認證，安全絕對不打折。
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