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十三分坑整治完成 冬山河上游新祕境

2017-05-12  20:25

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東林管處辦理冬山河十三分坑治理工程，加以綠美化，營造休閒空間，儼然成為冬山河上游新祕境。

「就是美！」宜蘭縣冬山鄉太和村十三分坑，過去每逢颱風豪雨，坡邊土石經常沖刷成災，羅東林管處4年前花費900萬元整治，去年底再編900萬元，執行第2期治理工程，最近大功告成，地景地貌煥然一新。

第2期工程施作內容，包括疏濬河道、施設護岸、新增3處葫蘆造型沉砂滯洪空間，所用石塊均就地取材，工程團隊發揮巧思，把傳統砌石運用在護岸砌築，導入友善工法，設計成生態廊道。

羅東林管處說，鄰近太和村東林寺的十三分坑，位處偏遠，是林務局林班地，從前知名度不高，外地遊客罕至，治理工程完成後，呈現不同以往新風貌，保有豐富自然生態，變成野外踏青新秘境。

冬山河下游的親水公園，是每年童玩節活動會場，中游生態綠舟今年舉辦綠色博覽會，上游的十三分坑雖非遊憩用途，因有翠綠山林，可呼吸新鮮芬多精，仍值得一遊。

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  • 宜蘭縣冬山鄉十三分坑完成整治，成為冬山河上游新祕境。（羅東林管處提供）

    宜蘭縣冬山鄉十三分坑完成整治，成為冬山河上游新祕境。（羅東林管處提供）

  • 整治工程就地取材。（羅東林管處提供）

    整治工程就地取材。（羅東林管處提供）

  • 十三分坑有翠綠山林，可呼吸新鮮芬多精。（羅東林管處提供）

    十三分坑有翠綠山林，可呼吸新鮮芬多精。（羅東林管處提供）

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